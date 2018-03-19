Почти 130 населенных пунктов остались на Украине без света из-за непогоды

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В связи со сложными погодными условиями в ночь на понедельник обесточенными оставались 129 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 17-18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская - 40, Николаевская - 35, Донецкая - 22, Днепропетровская - 17 Одесская - 10, Херсонская - 3 и Кировоградская - 2", - сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Отмечается, что аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.