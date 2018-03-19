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В Израиле по подозрению в контрабанде оружия задержан сотрудник генконсульства Франции

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сотрудник генконсульства Франции в Иерусалиме задержан по подозрению в контрабанде оружия из сектора Газа на Западный берег реки Иордан, сообщает в понедельник израильская газета "Гаарец".

Речь идет о 24-летнем Ромене Франке, который работал водителем и использовал автомобиль дипмиссии, совершая незаконные операции с целью получения финансовой выгоды. По данным издания, ему удалось передать палестинцам 70 пистолетов и два автомата.

В МИД Франции, в свою очередь, заявили о тесном сотрудничестве с израильскими властями по этому делу. "Власти Франции очень серьезно воспринимают произошедший инцидент, в рамках которого сотрудник французского генконсульства находится под подозрением. Французские власти тесно сотрудничают с Израилем по этому вопросу", - говорится в распространенном заявлении министерства.

По подозрению в контрабанде оружия взяты под стражу в общей сложности девять человек, в том числе несколько палестинцев. Все они, вероятно, принадлежат к одному преступному сообществу.

Ожидается, что двое задержанных предстанут перед судом города Беэр-Шева позднее в понедельник.

Теги: Франция, Израиль
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