Совбез ООН не проведет заседание по правам человека в Сирии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В ходе проведенного по просьбе России процедурного голосования в Совете Безопасности ООН "западная тройка" не смогла заручиться поддержкой большинства для проведения заседания по вопросам соблюдения прав человека в Сирии.

Как свидетельствуют итоги голосования, "за" проведение заседания на тему прав человека в Сирии проголосовали восемь стран - Великобритания, США, Франция, Нидерланды, Швеция, Польша, Перу и Кувейт. "Против" высказались Россия, Китай Казахстан и Боливия, еще три страны воздержались.

Таким образом, предварительная повестка дня заседания не была принята, так как не было набрано необходимых девяти голосов.

Ранее с инициативой проведения встречи СБ ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии выступили Великобритания, Франция, США, а также несколько других стран.

"Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", - заявил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.