Глава кинокомпании MGM уйдет в отставку

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - MGM Holdings, материнская компания голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer, неожиданно объявила о грядущей отставке CEO Гэри Барбера, руководящего компанией с 2010 года.

Как говорится в пресс-релизе MGM, компания начала поиски кандидатуры на пост CEO.

Отставка Барбера стала неожиданностью для рынка, поскольку в октябре компания продлила его контракт до 2022 года.

Акции MGM неактивны в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 15%, до $5,73 млрд.