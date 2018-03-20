В Кении умер последний самец северного белого носорога

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Последний самец северного белого носорога по кличке Судан усыплен в Кении после продолжительной болезни, сообщает CNN.

Кенийский заповедник Ол Педжета вместе с чешским зоопарком Двур Кралове выпустил официальное заявление о его смерти.

"Он был ласковым гигантом с необыкновенным характером. Учитывая его размер, многие люди его боялись, но в нем не было ни капли жестокости", - приводит телеканал слова представителя заповедника, где проживал носорог.

World's last male northern white rhino dies in Kenya https://t.co/jJFdfgpn7r pic.twitter.com/BFcEQHbovp — Reuters Top News (@Reuters) 20 марта 2018 г.

Теперь в мире остались лишь две самки этого подвида млекопитающих - Наджин и Фату.

45-летний носорог давно страдал от заболеваний, связанных с его преклонным возрастом. В организации по охране природы WildAid, курировавшей умершего носорога, сообщили, что команда ветеринаров приняла решение усыпить носорога после того, как здоровье животного значительно ухудшилось. Судан две недели не покидал свой загон из-за осложнений: носорог не мог стоять, его мышцы и кости уже разрушались, а через трещины на ноге в организм попала инфекция, которая вызвала сильное воспаление.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world"s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 марта 2018 г.

Представитель кенийского заповедника Ол Педжета Элоди Сампере отметил, что ученым удалось собрать генетический материал носорога. Ученые надеются, что смогут искусственно осеменить одну из двух оставшихся в мире самок подвида северного белого носорога. В том случае, если искусственное осеменение пройдет успешно, специалистам может удаться спасти северных белых носорогов от вымирания.

"Нам остается только надеяться, что мир извлечет урок из печальной кончины Судана и сделает все, чтобы положить конец торговле рогами носорогов, - заявил директор WildAid Питер Найтс. - Несмотря на то, что стоимость рогов падает в Китае и Вьетнаме, браконьерство все еще угрожает всем видам носорогов".

Белые носороги - сухопутные млекопитающие, по величине уступающие только слонам. Северный подвид носорогов - один из самых крупных. В настоящее время на планете насчитывается около 20 тыс. южных белых носорогов.