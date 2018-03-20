Шойгу заявил об активизации США и стран коалиции в Сирии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - США и государства коалиции активизируют действия своих Вооруженных сил вокруг Сирии. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы продолжаем наблюдать за действиями США и стран коалиции. Отмечаем активность их Вооруженных сил вокруг Сирии", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

При этом министр отметил, что "сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия".

"Три таких попытки за последнюю неделю пресечены", - сказал Шойгу.

"Рассчитываем, - продолжил он, - что в складывающейся обстановке наши западные партнеры при принятии решений будут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам в Сирии".

"Будем и дальше делать все для нормализации обстановки в данном регионе. Призываем заинтересованные стороны к конструктивному диалогу и совместным действиям, направленным на прекращение насилия", - сказал Шойгу.