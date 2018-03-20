В Техасе на складе FedEx взорвалась посылка

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Посылка, предназначенная для отправки в американский город Остин (штат Техас) взорвалась на складе почтовой компании FedEx в городе Шерц (Техас), сообщает во вторник американский телеканал CBS со ссылкой на ФБР.

В результате взрыва одна сотрудница получила травму, однако ее жизни ничего не угрожает.

На месте взрыва работают сотрудники ФБР и других правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошли в жилых домах в Остине, в результате которых погибли два человека. Произошедший сегодня взрыв - уже пятый по счету в Техасе за последний месяц. По словам представителя ФБР, взрыв на складе FedEx "более чем вероятно" связан с предыдущими взрывами в городе.