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General Dynamics улучшила предложение о покупке IT-компании CSRA

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американская General Dynamics, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники, во вторник повысила предложение о покупке CSRA Inc. с $40,75 до $41,25 за акцию в денежной форме.

Таким образом, общая сумма сделки вырастет с $6,8 млрд до $6,88 млрд. С учетом задолженности CSRA она составит около $9,7 млрд, говорится в сообщении General Dynamics.

Предложение действует до конца дня 2 апреля.

Приобретение CSRA позволит расширить оказание услуг в сфере IT госучреждениям США и Пентагону. Выручка от оказания IT-услуг после покупки CSRA вырастет до $9,9 млрд в год. В 2017 году это подразделение General Dynamics обеспечило почти 29% выручки всей группы - $8,9 млрд, хотя концерн больше известен самолетами Gulfstream и военными кораблями.

Сделка является крупнейшей в истории General Dynamics, по стоимости и масштабам она превосходит даже покупку производителя самолетов Gulfstream 20 лет назад.

CSRA - одна из ведущих IT-компаний США, образована в 2015 году путем объединения SRA International и подразделения по работе с госорганами Computer Sciences Corp.

Цена акций CSRA повысилась на 0,9%, до $41,40 в ожидании основной сессии в Нью-Йорке во вторник. Акции General Dynamics не меняются в цене.

Теги: США, General Dynamics
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