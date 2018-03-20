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В результате стрельбы в школе в Мэриленде пострадали три подростка

Есть обновление от 19:01

В их числе открывший стрельбу ученик, которого ранила охрана

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в школе в старшей школе "Грейт Миллс" в штате Мэриленд пострадали два человека, а также сам нападавший, передает телеканал NBC Washington со ссылкой на шерифа округа Сэнт-Мэрис Тима Камерона.

По словам шерифа, стрелявший был учеником школы, он ранил двeх подростков - мальчика и девочку. Затем подросток начал перестрелку с одним из сотрудников, охранявших учебное заведение, и был ранен.

Стрелок и двое подростков, которых он ранил, находятся в критическом состоянии, отметил шериф.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в эфире телеканала Fox News заявила, что президенту США Дональду Трампу сообщили об инциденте.

Теги: США, Мэриленд
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