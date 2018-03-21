Лавров обсудил с главой МИД Японии предстоящий визит Путина

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Японию обсудил со своим коллегой Таро Коно предстоящий визит в страну Владимира Путина.

"Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае, мы заинтересованы в том, чтобы сегодняшние переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого события", - сказал министр в ходе встречи с японским коллегой Таро Коно.

Лавров также напомнил Коно, что тот в ходе одной из предыдущих встреч выразил надежду на то, что сборные России и Японии встретятся в финале ЧМ-2018 по футболу. "Давайте постараемся сделать так, чтобы это состоялось", - отметил министр.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что интенсивный диалог между двумя странами принципиально важен для последовательной реализации существующих договоренностей.

"В целом считаю, что наши отношения развиваются динамично, хотя конечно есть направления, где бы нам хотелось увидеть больше движения", - добавил Лавров.