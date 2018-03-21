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Беспилотник США и самолет НАТО провели разведку у границ РФ на Балтике

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS, способные вести разведку на большую глубину территории, в среду совершили очередные многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, утром в течение около двух часов летал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Затем он перелетел в воздушное пространство Литвы и, начиная приблизительно с 10:30 по московскому времени, в течение более двух часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области.

В 13:22 по московскому времени тяжелый беспилотник ВВС США вернулся в воздушное пространство Эстонии и осуществил второй за день длительный полет у границ Ленинградской и Псковской областей.

В районе 14:30 по Москве к нему присоединился натовский AWACS с бортовым номером LX-N90442 и позывным NATO06 , вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Встав в круг над северо-востоком Эстонии и югом Финского залива, он также курсировал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Теги: США, Россия, НАТО
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