В парламенте Косово распылили слезоточивый газ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Представители оппозиционной партии "Самоопределение" в парламенте сербского края Косово распылили слезоточивый газ перед голосованием по соглашению с Черногорией о демаркации госграницы, сообщает в среду Associated Press.

В результате инцидента депутатов эвакуировали из здания Ассамблеи Косово.

Газ был распылен перед началом голосования по законопроекту о ратификации соглашения с Подгорицей, в рамках которого Косово потеряет около 8,2 тыс. гектаров территории, отмечается в сообщении.

Shocking video shows the moment Kosovo's opposition party used tear gas to disrupt a parliament vote. "Violence as a political tool has no place in Kosovo," US ambassador to Kosovo Greg Delawie tweeted. https://t.co/TKhmMok2dt pic.twitter.com/BxnglmBy2l — ABC News (@ABC) 21 марта 2018 г.

Ратификация соглашения с Подгорицей входит в перечень предварительных условий для переговоров о безвизовом режиме между Косово и Евросоюзом.

Ранее представители оппозиции предупреждали, что намерены сорвать голосование по законопроекту.