РФ договорилась с ОАЭ о строительстве на Байконуре ракетно-космического комплекса

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Казахстан совместно с рядом арабских стран создадут на "Байконуре" ракетно-космический комплекс на базе "Союз 2.1а", сообщил "Интерфаксу" источник в аэрокосмической отрасли.

"Достигнута договоренность о совместной работе при участии Объединенных арабских эмиратов над созданием на российском космодроме "Байконур" в Казахстане ракетно-космического комплекса "Союз-2М" на базе российской ракеты-носителя "Союз 2.1а", - сказал источник.

Как ожидается, новая ракета может использоваться для доставки полезной нагрузки, в том числе спутников на орбиту.

Как пояснил собеседник агентства, помимо руководства космической отрасли ОАЭ сотрудничеством заинтересовались и представители Бахрейна. Они уже побывали на "Байконуре".

"Председатель космического агентства ОАЭ Ахмад Абдулла Белхуль и бригадный генерал королевских ВВС Бахрейна Мохамад аль-Халифа провели продуктивные консультации с российской и казахской сторонами. Достигнуты ряд договоренностей, в том числе по ракетному комплексу "Союз-2М" и подготовке первых астронавтов ОАЭ и Бахрейна в России с возможностью дальнейшего запуска на МКС", - сказал он.

Между тем, Роскосмосе "Интерфаксу" подтвердили, что на космодроме "Байконур" состоялась трехстороння встреча специалистов госкорпорации и представителей ОАЭ и Республики Казахстан.

"Стороны договорились о создании в апреле 2018 года совместной рабочей группы для конкретной проработки возможных совместных проектов на космодроме "Байконур", - сказали в Роскосмосе.