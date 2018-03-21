Очередная экспедиция отправилась к МКС с Байконура

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский космонавт и два американских астронавта отправились в среду вечером с "Байконура" на Международную космическую станцию (МКС).

Как передает корреспондент "Интерфакса", ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-08" стартовала с "Гагаринского старта" космодрома "Байконур" в 20:44 по Москве.

Расчетное отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя и выведение его на заданную орбиту - 20:53 по Москве.

В составе экипажа корабля "Союз МС-08" члены длительной экспедиции МКС-55/56 -космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег Антон Шкаплеров ("Роскосмос", Россия), Скотт Тингл (НАСА, США) и Норишиге Канаи (JAXA, Япония).

Корабль будет причаливать к МКС по традиционной двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта 2018 года в 22:41 по Москве.

Сближение ТПК "Союз МС-08" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ2) планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажей транспортного корабля и станции.

A post shared by Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial) on Mar 21, 2018 at 8:26am PDT

Всего через шесть дней после прибытия на МКС американские астронавты выйдут в открытый космос.

Как заявил журналистам астронавт НАСА, бортинженер корабля "Союз МС-08", Ричард Арнольд, перед астронавтами стоит комплекс технических задач.

"У Эндрю Фойстела будет задача по установке внешних беспроводных антенн, потому что к нам приходит очень много данных и их надо обрабатывать. У меня будет очень интересные задачи по работе с манипулятором. Совместно мы займемся переносом тех самых камер, при помощи которых мы получаем красивое изображение Земли", - сказал он.

Затем в августе в открытый космос выйдут российские космонавты. Им предстоит выполнить ряд научных экспериментов и запустить нано-спутники.

"Большая часть работ на орбите будет посвящена науке, 85% работ будут проводиться в рамках эксперимента "Икарус": будет устанавливаться большая антенна, чтобы изучать основные пути миграции птиц. Будем изучать пути их полетов. Это может влиять на изменение летных трасс например воздушных судов. К тому же птицы являются разносчиками заболеваний, важно понимать как происходит их миграция", - заявил журналистам командир корабля Олег Артемьев.

Также будут задачи по техническому обслуживанию станции, планируется запустить несколько нано-спутников. "Будут запуски нано-спутников, спутники "Танюша" изготовленные в ЮзГУ и нано-спутники самарского университета и может быть "Сириус", - сказал он.

Между тем, вместе с экипажем на МКС отправится футбольный мяч. Как ожидается, он может быть использован в первом матче ЧМ-2018, который пройдет в России.

Экипаж на МКС будет смотреть чемпионат на станции, в том числе в прямом эфире через американскую систему ретрансляции. "Мы берем с собой мячик. Тот, который будет у нас, вбрасываться на поле может быть в первом матче. То есть мы увезем его туда, сделаем какое-нибудь пиар-мероприятие, а Антон Шкаплеров вернет его на Землю. Я думаю, что это будет одна из тех вещей, которая будет на первом матче", - сообщил Артемьев.

Он также рассказал, что символ чемпионата ("Волк забивака") будет одним из индикаторов невесомости.