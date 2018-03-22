Беженец в Германии осужден пожизненно за изнасилование и убийство студентки

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Германский суд приговорил беженца к пожизненному заключению после того, как он признал свою вину в изнасиловании и убийстве студентки во Фрайбурге на юго-западе страны, сообщает в четверг Deutsche Welle.

"Он знал, что она жива, когда бросил ее в реку, и знал, что она утонет, что она должна была утонуть", - заявила в суде во время оглашения приговора судья Катрин Шенк.

Тело студентки медицинского факультета Университета Фрайбурга 19-летней Марии Л. обнаружили в реке Драйзам в октябре 2016 года. Эксперты установили, что девушка скончалась, захлебнувшись водой. Также они зафиксировали на ее теле признаки избиения, удушения и изнасилования.

Беженца по имени Хуссейн К. полиции удалось задержать спустя почти два месяца после обнаружения тела девушки. На ее теле обнаружили волосы преступника, и анализ ДНК впоследствии подтвердил, что биоматериал с тела жертвы принадлежит этому мужчине. Кроме этого, Хуссейна К. заметили на кадрах, записанных камерами уличного видеонаблюдения.

Сам беженец рассказал, что прибыл в Германию в 2015 году из Афганистана и что ему 17 лет. Его приняла у себя одна из семей Фрайбурга, он начал ходить в школу и учить немецкий язык. Когда он прибыл в миграционный центр, при нем не было документов, подтверждающих факты его происхождения. Впоследствии полиции удалось установить, что на самом деле он является выходцем из Ирана, и ему может быть от 22 до 29 лет.

Также полиция установила, что в 2013 году он уже отбывал тюремное заключение в Греции. Его осудили на 10 лет за то, что он столкнул женщину со скалы острова Корфу. Она выжила, однако получила тяжелые травмы.

Примерно год Хуссейн К. провел в тюрьме, а затем его освободили условно. Потом он отправился в Германию, власти которой не располагали информацией о его криминальном прошлом, поскольку полиция Греции объявляла его в розыск только на территории страны, а не во всем ЕС.

Он сознался в совершении преступления во Фрайбурге, однако заявил, что находился под действием алкоголя и наркотиков.