Главные новости
В миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляВ РоссииВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИ
В мире

В Швейцарии заподозрили коррупцию в поставках госкорпорацией RUAG вооружений в РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Швейцарии в четверг утром провела обыски в отделениях швейцарской оборонной госкорпорации RUAG и домах ее сотрудников в связи с начатым уголовным расследованием по делу о поставках в Россию техники, материалов военного назначения и вооружений, сообщают швейцарские издания.

Прокуратура подтвердила факт расследования, особо упомянув, что в отношении всех фигурантов сохраняется презумпция невиновности. "В ходе разбирательства проведены обыски в домах, изъяты различные документы и носители данных", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Как пишет Handelszeitung, могут быть предъявлены обвинения в нарушении законодательства о поставках материалов военного назначения, халатности и злоупотреблении служебным положением на государственной должности. В тексте упоминается, что в расследовании участвуют российские госорганы, включая антикоррупционное управление МВД.

В распоряжении Handelszeitung оказалась переписка и конфиденциальное соглашение о сотрудничестве представителей швейцарских деловых кругов, включая члена совета директоров подразделения RUAG Ammotec и главу представительства банка Julius Baer в России, который на тот момент еще работал в лихтенштейнском VP Bank, а также торговца оружием из Цуга. Используя свои связи, взятки и откаты, они добивались заключения соглашений о поставках продукции военного назначения российским спецслужбам. Целью заключенного в 2010 году соглашения сторон было обеспечение поставок вооружений, элементов защиты (в том числе бронежилетов) и микродронов спецподразделениям в России, СНГ и Мексике.

По данным швейцарского издания, RUAG с 2011 по 2015 годы поставила ФСО и другим российским спецслужбам оборудование для президентских вертолетов AW-139 на $15 млн. Кроме того, участники соглашения также организовали поставки пистолетов SIG Sauer и снайперских винтовок еще на несколько миллионов долларов. В их списке было более двух десятков потенциальных поставщиков вооружений - от Agusta Westland до Zeiss Optronics (часть Hensoldt Group), в том числе два дочерних предприятия RUAG.

Подчеркивается, что сами по себе поставки были законными и прошли необходимые процедуры одобрения госорганами. Однако менеджеры действовали втайне от своих компаний и получали комиссию за организацию сделок, пишет Handelszeitung. Так, сотрудник RUAG использовал служебные командировки, в том числе в Мексику, для того чтобы получить контакты и заключить контракты на стороне. В Москве такие встречи проходили в офисе представительства Julius Baer, утверждает издание.

Оно отмечает, что взятки и отступные могли получать как офицеры ФСО, так и сотрудники "Техснабэкспорта" (внешнеторговой компании "Росатома"). По его данным, антикоррупционное управление МВД в рамках собственного расследования якобы допросило главу представительства Julius Baer в Москве еще в середине февраля.

Сотрудничество сорвалось, когда человек из Julius Baer не поделился с поставщиком в Цуге деньгами от "вертолетной" сделки, поскольку эти средства ($8 млн наличными) попали в распоряжение третьих лиц. На основе записей телефонных разговоров сторон Handelszeitung делает вывод, что речь идет о сотрудниках "Техснабэкспорта".

RUAG не ответила на запросы "Интерфакса" о комментариях. Однако швейцарская госкомпания опубликовала краткое сообщение в твиттере. "Через внутреннюю систему информаторов RUAG выяснила, что один из руководителей якобы участвовал в серьезном нарушении норм и правил. RUAG немедленно уведомила власти, поддержала уголовные обвинения и полностью сотрудничает со следствием", - говорится в сообщении.

"Мы приняли к сведению имеющиеся подозрения и в настоящее время изучаем ситуацию. Сотрудник, о котором идет речь, будет отстранен от своих обязанностей на время расследования", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь банка Julius Baer Сабина Янеке.

Имена фигурантов нигде не называются.

RUAG (ранее Rustungs Unternehmen Aktiengesellschaft или "Акционерная оборонная компания") - швейцарская государственная оборонная компания со штаб-квартирой в Берне, учреждена в 1998 году. Располагает производственными предприятими в Швейцарии, Германии, Швеции, Венгрии, Австрии и США, поставляет широкий спектр авиационной техники и военного оборудования во многие страны мира.

Основанная в 1890 году Julius Baer - швейцарская банковская группа, специализирующаяся на частном обслуживании состоятельных клиентов, один из лидеров в области управления благосостоянием. Совокупная стоимость активов клиентов Julius Baer на конец октября 2017 года составила 393 млрд швейцарских франков.

Теги: Швейцария, Россия, RUAG
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Порошенко в связи с "делом Савченко" заявил о разоблаченной спецоперации РФПорошенко в связи с "делом Савченко" заявил о разоблаченной спецоперации РФ
По его словам, целью российской спецоперации было "посеять хаос"Подробнее
 Украинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арест
Генпрокурор настаивает, что народный депутат и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" планировали военный переворот на УкраинеПодробнее
 Саркози назвал обвинения в предвыборных махинациях бездоказательнымиСаркози назвал обвинения в предвыборных махинациях бездоказательными
По словам бывшего президента Франции, семья Каддафи оклеветала егоПодробнее
 В американский бюджет на текущий год включили $700 млрд на оборонуВ американский бюджет на текущий год включили $700 млрд на оборону
Это на $109 млрд больше, чем все остальные расходыПодробнее
Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge AnalyticaЦукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica
Основатель Facebook пообещал ужесточить доступ приложений к данным пользователейПодробнее
 Посольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извинитьсяПосольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться
В российской дипмиссии призвали прекратить демонизировать Россию и угрожать российским дипломатамПодробнее
 Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвиненияЭкс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения
Ему вменяют в вину незаконное финансирование предвыборной кампанииПодробнее
 Президент Перу объявил об уходе в отставкуПрезидент Перу объявил об уходе в отставку
Позже на этой неделе должно было состояться голосование по импичменту главы государстваПодробнее
 Трамп оправдался за поздравление ПутинаТрамп оправдался за поздравление Путина
Ранее СМИ подвергли критике американского президента за поздравлениеПодробнее
 Очередная экспедиция отправилась к МКС с БайконураОчередная экспедиция отправилась к МКС с Байконура
В составе экипажа корабля "Союз МС-08" - космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард АрнольдПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляВ РоссииВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИЭкономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%В РоссииЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональнымВ миреПосольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться

У детей из Волоколамска не нашли следов сильной тинтоксикации

Детский омбудсмен обвинила курганскую школу в инциденте со стрельбой семиклассницы по детям

Путин обсудил с Совбезом РФ "недружественную политику Великобритании"

Власти Подмосковья намерены ужесточить требования к мусорным полигонам

Второй расследовавший отравление Скрипаля полицейский попал в больницу

Спрос на финансовые данные в 2017 году достиг рекорда

При этом доли Bloomberg и Reuters как поставщиков такой информации упали Подробнее

При столкновении трех фур в Самарской области погиб один из водителей

В СБ РФ не подтвердили подготовку встречи Патрушева и советника Трампа по нацбезопасности

Налоговые органы предъявили НМТП претензии на 9,6 млрд руб

В Волоколамске к медикам обратились уже полторы сотни детей

В Москве собрались провести пикет против сексуальных домогательств

Порошенко в связи с "делом Савченко" заявил о разоблаченной спецоперации РФ

Порошенко в связи с "делом Савченко" заявил о разоблаченной спецоперации РФПо его словам, целью российской спецоперации было "посеять хаос" Подробнее

Адвокат Захарченко заявил об отсутствии следов ДНК полковника на изъятых 8 млрд руб.

Адвокат Захарченко заявил об отсутствии следов ДНК полковника на изъятых 8 млрд руб.По мнению юриста, экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД демонизируют в СМИ ради изъятия денежных средств Подробнее

Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Тюмени

Лучшим из россиян с седьмым результатом стал Цветков Подробнее

Грузчик украл более 50 тысяч евро в Шереметьево

Волоколамским детям начали выдавать путевки в лагеря

Сейм Латвии принял закон о переводе школ "нацменьшинств" на латышский язык

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru