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В США начали расследование против производителя АК-47 во Флориде

Bloomberg предполагает, что компания могла нарушать санкции, введенные американским Минфином против России

В США начали расследование против производителя АК-47 во Флориде
Фото: Reuters

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В США начато уголовное расследование в отношении RWC Group, которой принадлежит завод по производству автоматов Калашникова АК-47 во Флориде, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

"Офис прокурора США в Майами ищет записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы, на уровне штата и местные", - пишет агентство. Кроме того, федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность компании RWC (Russian weapons company - ИФ) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич.

По данным Bloomberg, руководство завода "имеет связи с главными союзниками российского президента Владимира Путина".

Представители офиса прокурора отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию. Представители компании также воздержались от комментариев.

В 2014 году Минфин США ввел экономические санкции в отношении концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине. RWC Group была вынуждена разорвать контракт с российской компанией, однако сохранила за собой право на использование бренда. Однако Bloomberg предполагает, что RWC Group в нарушение санкций могла сохранить связи с "Калашниковым".

Теги: АК-47, США
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