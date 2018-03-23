Не менее 13 человек погибли при пожаре в жилом комплексе на юге Вьетнама

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Не менее 13 человек погибли и почти 30 пострадали при пожаре в многоэтажном жилом комплексе во вьетнамском Хошимине, сообщает в пятницу информагентство Associated Press.

Большинство людей погибли, задохнувшись дымом, некоторые выпрыгивали из окон с большой высоты.

13 dead, 28 injured in Saigon apartment fire https://t.co/GwCza0x24T pic.twitter.com/2TjrNH2NiT — Tuoi Tre News (@tuoitrenewsvn) 23 марта 2018 г.

Жилой комплекс расположен на юге Хошимина и включает в себя три здания высотой от 14 до 20 этажей, в которых находится более 700 квартир. Сообщается, что пожар начался на подземной парковке ранним утром, когда все еще спали. При этом некоторые из пострадавших заявили, что не сработала пожарная сигнализация, и они узнали о происходящем, лишь когда дым и огонь добрались до их жилищ.

Пожарным потребовалось больше часа, чтобы остановить распространение огня.