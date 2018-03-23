Украинские пограничники сообщили о скоплении грузовиков на границе с РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка (Харьковская область) и Катериновка (Сумская область) на границе с РФ наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд с территории Украины.

"На 10:00 количество грузовиков у Гоптовки достигло около 60, у Катериновки - 45 автомобилей", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В информации отмечается, что грузовики накапливаются из-за "медленной работы служб" в российских пунктах пропуска.