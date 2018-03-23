Во Франции захватившие заложников в супермаркете сторонники ИГ ранили полицейского

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Один полицейский в пятницу получил ранение в перестрелке с людьми, захватившими заложников в супермаркете во французском населенном пункте Треб неподалеку от Тулузы, сообщают французские СМИ.

По их данным, один из захватчиков заявил о том, что причастен к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

Точное число заложников пока неизвестно.

Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что незамедлительно выезжает в Треб. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.