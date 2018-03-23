Лукашенко рассказал в Грузии об открывшемся у Путина втором дыхании

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин настроен решать проблемные вопросы в отношении с рядом стран, считает глава белорусского государства Александр Лукашенко.

"Должен сказать, что у президента Путина, я это заметил, у моего коллеги и друга, он как будто новое дыхание приобрел. Я уверен, что вопросы, которые существуют у России не только с Беларусью, но, допустим, с Грузией, он полон решимости их решать", - сказал Лукашенко в интервью представителям грузинского телевидения.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

"Что касается ваших отношений - мы затрагивали и с президентом, и с премьер-министром (Грузии - ИФ) отношения Грузии и России, - я уверен, если на то будет воля грузинского руководства, Владимир Путин эту проблему будет решать. Он же прекрасно понимает, что это не проблема между народами. Это проблема, которая должна быть решена на уровне властей", - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что у него с российским коллегой сложились добрые отношения.

"У меня добрые отношения с президентом (Владимиром Путиным - ИФ). Если вопросы возникали и где-то накапливались, не было того случая, чтобы мы не разрулили ситуацию. К сожалению, накапливают вопросы и министры, и правительства с двух сторон. Тогда нам приходится подключаться. К сожалению. Этого быть не должно. И мы часто об этом говорим на наших совместных белорусско-российских мероприятиях, что министры и правительства должны все-таки решать вопросы и не выталкивать их на верхний уровень. Но это жизнь, никуда от этого не денешься", - констатировал глава государства.

Он добавил, что вопросы в белорусско-российских отношениях возникают, и связаны они с конкуренцией, развитием рыночной экономики. Но в сфере политики подобных проблем между сторонами нет.