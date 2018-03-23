Мумия "пришельца" из Атакамы оказалась останками больного младенца

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ученые изучили атакамскую мумию и установили, что это останки младенца с многочисленными генетическими нарушениями, сообщает сайт N+1 со ссылкой на Genome Research . После находки крошечной мумии с головой конической формы высказывалось много версий о ее происхождении — о том, что это останки деформированного человеческого зародыша, человекообразного примата и даже инопланетянина.

Мумию странного существа нашли в 2003 году в пустыне Атакама, в заброшенном чилийском городе Ла Нория, который был основан рядом с крупнейшими месторождениями нитрата натрия незадолго до Первой мировой войны. Длина найденного скелета составляла около 12 см, у него было пять пар ребер вместо обычных человеческих 12 пар и сильно деформированный вытянутый череп. О происхождении атакамской мумии, которую прозвали Ата, высказывались разные версии. В частности, создатели фильма "Сириус " были уверены в неземном происхождении останков.

Чилийский коллекционер индейских артефактов, нашедший мумию, вскоре после находки ее продал, затем останки были вновь перепроданы и, в конце концов, осели в коллекции испанского бизнесмена Рамона Навиа-Осорио. Несколько лет назад владелец разрешил американскому уфологу Стивену Гриру, одному из создателей фильма "Сириус", проанализировать мумию с помощью компьютерной томографии и рентгеновского исследования, а генетику из Стенфордского университета Гарри Нолану взять образцы костного мозга для анализа ДНК. Сканирование показало, что, судя по развитию костей, мумия принадлежала 6-8-летнему ребенку. А частично отсеквенированный геном показал, что мумия определенно принадлежала человеку, причем останки были не старше нескольких десятилетий. Для сравнения исследователи использовали геномы других людей и приматов, в том числе шимпанзе и макак-резусов. Более того, у мумии была митохондриальная гаплогруппа В2. Это значило, что мать ребенка была по происхождению из Южной Америки.

Результаты анализа ДНК

В новом исследовании американские генетики под руководством Нолана отсеквенировали геном Аты полностью, надеясь найти возможные мутации, которые повлияли на неправильное развитие ребенка. Также исследователи хотели уточнить происхождение и пол мумии.

This month @genomeresearch publishes the genome of a six-inch mummified skeleton revealing its small stature and multiple bone abnormalities were caused by mutations for dwarfism, scoliosis, and other musculoskeletal abnormalities. https://t.co/JgqXxpCA6c — Genome Research (@genomeresearch) 22 марта 2018 г.

Оказалось, что ребенок, скорее всего, происходил из Чили. Он был генетически похож на европейцев, жителей Восточной Азии и уроженцев Анд. Такое сочетание, судя по предыдущим исследованиям, характерно для жителей Чили. Авторы статьи обнаружили в геноме мумии две Х хромосомы, то есть ребенок был девочкой. Кроме того, ученые нашли 64 мутации (в том числе неизвестные ранее) в семи генах, которые ассоциируются с нормальным развитием скелета и соединительных тканей. При мутациях в этих генах у человека могут развиться, в том числе, аномальное развитие ребер, врожденная летальная карликовость, пороки развития костей черепа, остеохондродисплазия (неправильное развитие хрящевой и костной ткани) и несовершенный остеогенез (повышенная хрупкость костей).

Исследователи замечают, что учитывая размеры мумии и серьезность обнаруженных нарушений, скорее всего ребенок родился раньше срока, возможно уже мертвым, или умер вскоре после рождения, а аномально "зрелые" для младенца кости тоже были результатом мутаций. Хотя авторы статьи могут только гадать о причинах такого количества мутаций, они предполагают, что виноваты в них нитраты, которые, как было показано, серьезно повреждают ДНК. Учитывая то, что Ату нашли в заброшенном "нитратном" городе, эта причина кажется вполне вероятной.