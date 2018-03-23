В Японии обвинили 4 компании в сговоре в связи со строительством маглева

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Токио в пятницу предъявила обвинения в коррупции и сговоре четырем из крупнейших строительных компаний страны в связи со строительством скоростной железнодорожной линии для поездов на магнитной подушке (маглев) между Токио и центральными районами Японии.

Как сообщает AP, обвинения предъявлены Taisei Corp., Kajima Corp., Obayashi Corp. и Shimizu Corp., а также топ-менеджерам Taisei и Kagima.

По данным следствия, компании координировали заявки на торгах, чтобы обеспечить участие в равных долях в контракте на сооружение первой в Японии линии магнитнолевитационной железной дороги - Тюо-синкансэн (Linear Chuo Shinkansen).

Тюо-синкансэн свяжет Токио, Нагою и Осаку. Компания-оператор Central Japan Railway (JR Central) рассчитывает запустить высокоскоростной перегон между Токио и Нагоей к 2027 году. Максимальная рабочая скорость поездов - до 505 км/ч. Как ожидается, поезд будет покрывать расстояние в 280 км всего за 40 минут, то есть вдвое быстрее, чем сейчас.

Стоимость строительства участка Токио-Нагоя оценивается в 9 трлн иен ($85 млрд), поскольку свыше 80% дороги будет проходить через дорогостоящие тоннели.

Акции четырех компаний начали снижение в декабре, когда власти провели первые обыски в рамках расследования. За прошедшее время они потеряли от 13% до четверти капитализации. В пятницу бумаги Taisei подешевели на 3,8%, Kajima - на 4,4%, Obayashi - на 3,3%, Shimizu - на 3%.