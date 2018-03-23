Порошенко заявил об оставшихся в неподконтрольном Киеву Донбассе $5 млрд активов банков

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории самопровозглашенных республик Донбасса расположены около 100 шахт, там остались активы украинских банков на миллиарды долларов.

"Еще одна цифра, которая не была обнародована: на оккупированной территории осталось активов банков на сумму $5 млрд", - сообщил он на совещании в Луцке (Волынская область) в пятницу.

Кроме того, по данным главы государства, на неподконтрольной правительству Украины территории расположены около ста шахт.