В мире

Сингапурский аэропорт Чанги остался лучшим в мире шестой год подряд

"Шереметьево" поднялся до 68-й строчки, а "Домодедово" остался на 74-й позиции в рейтинге Skytrax

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сингапурский международный аэропорт Чанги в 2018 году вновь возглавил мировой рейтинг World Airport Awards, который британская маркетинговая компания Skytrax составляет на основе отзывов пассажиров.

Таким образом, он остается лидером среди воздушных гаваней мира шестой год подряд.

Южнокорейский Инчхон занял второе место, поменявшись местами с аэропортом Токио Ханэда. На четвертую строчку поднялся международный аэропорт Гонконга, который в прошлом году был на пятом месте.

Дохийский Хамад добрался до пятой позиции с шестой, а аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса опустился на шестое место с четвертого.

Аэропорт Сэнторэа (другое название Тюбу, расположен на искусственном острове в заливе Исе возле японского города Тонокамэ) остался на седьмой позиции.

Лондонский Хитроу занял восьмое место против девятого годом ранее, поменявшись с Цюрихом. Франкфурт-на-Майне по-прежнему замыкает десятку лидеров.

В мировой топ-100 вошли две российские воздушные гавани: "Шереметьево" поднялся до 68-й строчки по сравнению с 81-й в прошлом году, "Домодедово" остался на 74-й позиции. В предыдущие два года помимо московских аэропортов в сотню лидеров входил также аэропорт Казани.

При этом "Домодедово" занял 4-е место среди лучших воздушных гаваней мира, обслуживающих 30-40 млн пассажиров в год. Лучшим в этой номинации стал катарский Хамад.

Аэропорт Екатеринбурга оказался на 10-й строчке рейтинга в категории 5-10 млн пассажиров в год. Победителем здесь назван аэропорт Дурбана (ЮАР).

Воздушная гавань Казани получила 9-е место среди аэропортов, ежегодно обслуживающих до 5 млн пассажиров. Лидером здесь признан Лондон-Сити.

Рейтинг Skytrax World Airport Awards является результатом изучения 13,73 млн опросных листов, которые получили пассажиры свыше 100 национальностей в 550 аэропортах по всему миру в период с августа 2017 года по февраль 2018 года. Пассажиры оценивали аэропорты по 39 критериям: от чистоты туалетов и транспортной доступности до разнообразия магазинов и дружелюбности персонала.

Теги: Сингапур, Шереметьево, Домодедово
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