Музыкальный рынок США в 2017 году вырос второй год подряд впервые с 1999 года

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Объем продаж на рынке музыки в США, крупнейшем в мире, в 2017 году вырос на 16,5%, до максимальных с 2008 года $8,7 млрд. Об этом говорится в сообщении Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America, RIAA).

Более того, показатель увеличился по итогам второго года подряд, чего не наблюдалось с пикового для индустрии 1999 года, когда основной объем продаж приходился на реализацию дисков.

При этом чистый объем продаж 19 лет назад был почти вдвое выше, чем в прошлом году.

Отмечается, что стриминговые сервисы стали основным источником доходов для музыкальной отрасли - на них приходится две трети продаж. Число платных подписчиков таких сервисов на конец прошлого года составляло в США 35 млн человек против всего 8 млн тремя годами ранее.

На продажи физических носителей музыки приходится 17% рынка, еще 15% доходов приносят скачивания песен и альбомов в цифровом формате.