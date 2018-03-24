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Власти Майорки увеличили штрафы для туристов за нарушение порядка

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти испанского курортного региона Кальвия на острове Майорка выпустили специальный список наиболее частых нарушений иностранных туристов и решили поднять штрафы за них в 2-4 раза, сообщает британская газета The Sun.

Как отмечает издание, власти региона хотят прекратить распитие туристами спиртного на улицах, пресечь пьяные выходки на шумных вечеринках и появление в полуобнаженном виде в общественных местах.

Так, штраф в 500 евро ожидает туристов за организацию вечеринок с алкоголем в общественных местах и причинение неудобств окружающим, за употребление спиртных напитков в любом месте, если это "серьезным образом нарушает жизнь горожан, грозит тишине и спокойствию в городе, или провоцирует антисанитарию". Эта же сумма взимается с туристов за появление в общественных местах в состоянии сильного опьянения и за распитие алкоголя в присутствии детей.

Нарушение "спокойствия, общественного порядка и обычного течения городской жизни" приведет к штрафу в 400 евро. Столько же турист заплатит за справление малой нужды в общественном месте, проявление неуважения к служащим полиции, за организацию или предоставление неавторизованных властями услуг - карточных игр, сеансов гаданий, массажа, тату, за появление в обнаженном или полуобнаженном виде в общественных местах, не имеющих отношения к пляжу.

Употребление алкоголя в публичных местах, разбрасывание там мусора, сигаретных бычков, жевательной резинки, оберток, бумажной упаковки, пластика, банок, бутылок обойдется в 200 евро.

За использование на пляжах, улицах и в других публичных пространствах звуковых усилителей, колонок, ударных музыкальных инструментов и другого звукового оборудования, которое мешает окружающим, туриста также оштрафуют на 200 евро.

Нанесение граффити и рисунков на транспортные средства, здания, садовые скульптуры, скамейки и пр., а также залезание на деревья, статуи, малые архитектурные формы облагается штрафом в 100 евро.

Власти муниципалитета Кальвия в 2017 году уже ввели солидные штрафы для туристов за "антиобщественное поведение", однако, подведя итоги прошлого сезона, сочли это недостаточным, подчеркивает издание.

Теги: Испания, Майорка
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