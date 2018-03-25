Три человека погибли в результате взрыва в мечети в Афганистане

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере, три человека были убиты в результате взрыва, произошедшего в мечети в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе Афганистана, сообщили в воскресенье местные власти.

"Три человека были убиты и еще девять ранены в ходе теракта", - сообщил СМИ руководитель отдела общественного здравоохранения провинции доктор Таманна.

По сведениям начальника пресс-центра управления полиции провинции Герат Абдул Ахада Вализада, инцидент произошел около 13:00 в мечети Расул-э-Акрам в зоне ответственности 7-го полицейского участка во время полуденной молитвы.

Очевидцы говорят, что два террориста-смертника были остановлены охраной, когда пытались войти в мечеть. Один из нападавших привел в действие взрывное устройство, прикрепленное к телу, другой был застрелен сотрудниками охраны храма.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).