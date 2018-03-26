В Египте начались трехдневные президентские выборы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Выборы президента Египта, на которых за пост главы государства поборются два кандидата, начинаются в понедельник и продлятся до 28 марта. За должность главы государства будут бороться нынешний египетский президент 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

Как отмечает телеканал Euronews, о повторном выдвижении своей кандидатуры Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в январе этого года. По его словам, за минувшие 4 года его мандата в Египте удалось достигнуть снижения инфляции, учреждения свыше 10 тыс. предприятий в различных сферах, а также значительного притока прямых иностранных инвестиций в страну - около $5,7 млрд.

Второй кандидат, Муса, подал заявку на участие в выборах президента Египта в последний момент - за 15 минут до окончания срока регистрации претендентов. Среди предвыборных обещаний Мусы - установка контроля над ценами, приемлемыми для части населения с низким доходом, открытие большего количества фабрик, а также борьба с пробками, которые являются серьезной проблемой для жителей Каира.

"Моя цель - развитие страны в том же направлении, в котором ее развивал ас-Сиси", - приводит "Аль-Джазира" слова Мусы.

Центральная избирательная комиссия Египта ожидает прозрачных и честных выборов, однако эксперты считают, что победителем в любом случае станет действующий глава государства. Оппозиционные силы призывают избирателей присоединиться к бойкоту выборов, называя их лишь имитацией демократического голосования.

"Для наблюдателей и обывателей очевидно, что Муса выступает лишь в роли марионетки на этих выборах", - сказал в интервью "Аль-Джазире" один из политологов.

"Его предложения, выдвинутые в ходе предвыборной кампании, будет невозможно воплотить в связи с экономическим кризисом, который царит в Египте из-за А.Ф. ас-Сиси", - уверен активист Салман аль-Бадри.

Телеканал Euronews подчеркивает, что первоначально ожидалось проведение президентских выборов в два тура. Тем не менее, с учетом наличия лишь двух кандидатов итоги могут быть известны уже в середине следующей недели.

Президентские выборы в Египте станут третьими по счету после произошедшей в 2011 революции, в результате которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти. Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51% голосов.

Предыдущие выборы президента Египта состоялись в 2014 году. Тогда ас-Сиси набрал почти 97% голосов, а его единственный соперник - лидер левоцентристов Хамдин Саббахи - получил около 2,9% голосов и признал свое поражение.