Кабул вновь остался без таджикского электричества из-за подрыва ЛЭП боевиками

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии из Таджикистана в Кабул в очередной раз прервана из-за подрыва опоры ЛЭП на территории северной афганской провинции Баглан, сообщил в понедельник утром телеканал Ariana News со ссылкой на местные власти.

По его данным, боевики ночью взорвали опору ЛЭП на территории населенного пункта Даште Келагай, после чего подача электричества в афганскую столицу была прекращена. В афганской энергетической компании "Брешна" подтвердили телеканалу факт диверсии.

Пока ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за это нападение.

Две недели назад три опоры ЛЭП, по которой поступает электроэнергия из Таджикистана в Афганистан, были подорваны на территории провинции Кундуз. Тогда ответственность за диверсию взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в России).