Почти 100 человек пострадали во время акций протеста в Барселоне

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Около 90 человек получили неопасные для жизни травмы в результате столкновений участников протестов с полицейскими в Барселоне, сообщают в понедельник европейские СМИ. Среди пострадавших - десятки сотрудников полиции.

Массовые акции протеста против задержания в Германии бывшего главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона прошли в ряде городов Каталонии накануне. На улицы Барселоны вышли десятки тысячи человек. В руках они держали флаги Каталонии и скандировали лозунги: "Свободу политзаключенным!" и "Позор Европе!".

Некоторые участники протестов блокировали дороги, закидывали стражей порядка банками. В ходе протестов сотрудники полиции задержали несколько демонстрантов.

Ранее сообщалось, что полиция Германии задержала Пучдемона при попытке пересечь границу Германии с Данией.

В конце прошлой недели судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал Европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании.

В конце октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях. Сообщалось, что Пучдемон с ноября прошлого года находится в Бельгии.