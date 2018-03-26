Порошенко подписал указ о праздновании 8 и 9 мая Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об организации мероприятий по празднованию в 2018 году Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Согласно указу №85/2018, обнародованному в понедельник на сайте президента Украины, кабмину поручается за месяц создать Организационный комитет по подготовке и проведению в 2018 году мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, привлекая в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, общественных объединений ветеранов войны, участников украинского освободительного движения времен Второй мировой войны, жертв нацистских преследований.

Президент постановил разработать план по проведению "8 и 9 мая 2018 в столице Украины - городе Киеве, областных центрах, других населенных пунктах мемориальных, торжественных и культурных мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, аккредитованного в Украине дипломатического корпуса, духовенства, общественности, волонтерского движения".

Кроме этого, Порошенко поручил кабмину обеспечить организацию и проведение военно-патриотических и других тематических мероприятий в воинских частях, учреждениях образования и других учреждениях для молодежи.

В документе отмечается, что правительство должно также обеспечить широкое освещение мероприятий, подготовить и распространить соответствующую социальную рекламу.

Отмечается, что МИД Украины поручается обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями государства мероприятий, посвященных Дню памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Согласно документу, Областные государственные администрации (ОГА) и Киевская городская государственная администрация (КГГА) должны предпринять дополнительные меры по улучшению социальной защиты ветеранов войны, участников украинского освободительного движения времен Второй мировой войны, жертв нацистских преследований, семей погибших (умерших) воинов, обеспечению оказания им необходимой медицинской помощи и материальной поддержки.

Также они должны обеспечить посещение представителями органов исполнительной власти ветеранов войны, участников украинского освободительного движения времен Второй мировой войны, жертв нацистских преследований, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях и в учреждениях социальной защиты населения; осуществить мероприятия по упорядочению и поддержанию в надлежащем состоянии мемориалов, памятников, воинских захоронений жертв Второй мировой войны и т.д.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.