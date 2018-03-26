Скрипаль и его дочь в день отравления выключали GPS на своих телефонах

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - GPS-определение местонахождения мобильных телефонов экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в день, когда они были отравлены, оказалось отключено на несколько часов, сообщает газета The Sun.

Издание пишет, что в течение четырех часов их телефоны не принимали сигналы GPS, поэтому отследить их местоположение в тот момент было невозможно.

"Одной из самых вероятных причин могло быть то, что они собирались с кем-то встретиться и не хотели, чтобы за ними следили", - отмечает The Sun.

Cотрудники полиции проводят тщательный анализ всех сотовых данных, зафиксированных в момент инцидента в Солсбери.

The Daily Star в свою очередь отмечает , что сотрудники британской полиции в ночь на понедельник вели розыск возлюбленной Скрипаля, которая может оказаться ключевым свидетелем по делу об отравлении.

"Источник сообщил, что она может быть потенциально важным свидетелем, у которого может быть информация о контактах Скрипаля, его передвижениях и душевном состоянии перед атакой", - пишет издание. При этом отмечается, что женщина может проходить в этом деле не только в статусе свидетеля, но и как подозреваемая, если ее невиновность не будет доказана.

По информации источников газеты, следователи, которые ведут расследование этого дела, до минувших выходных не знали о том, что у Скрипаля была столь близкая подруга. Свои отношения они не афишировали.

"Только очень небольшое число людей знало о том, что было между ними. Она думала о том, стоит ли ей пойти в полицию, но решила, что не стоит, потому что очень мало людей знало о том, что она вообще его знала", - приводит газета слова неназванного друга этой женщины.

Отравление Скрипаля

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.17 марта Россия объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.