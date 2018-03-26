Украинские пограничники сообщили о задержании судна под флагом РФ в Азовском море

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины в украинских водах Азовского моря задержал в воскресенье рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ, на борту которого находился экипаж из 10 человек.

"Судно "Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь", - сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На данный момент задержанное судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

На задержанных членов команды судна составлены документы по статье 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по статье 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины).

Российские пограничники пока не комментируют информацию украинских коллег, разбираются в ситуации, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Судовладельцем "Норда" является производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" (небольшое предприятие в Керчи), выяснил "Интерфакс".

"Это наше судно", - подтвердил агентству представитель структуры.

Компания готовит официальный комментарий по поводу инцидента, направит его в том числе в министерство иностранных дел России.

По данным из открытых источников, "Норд" построен в 1989 году, это маломерный рыболовный сейнер.