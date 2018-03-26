Берлин примет решение по поводу выдачи Пучдемона Мадриду на основании немецких законов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Решение по вопросу об экстрадиции в Испанию бывшего главы Женералитата (исполнительной власти в Каталонии) Карлеса Пучдемона будет принято Германии, где он был задержан, опираясь на местное законодательство, заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Решение будет принято в соответствии с немецк законодательством и положениями, регулирующими европейский ордер на арест", - сказал он журналистам в понедельник.

При этом Ш.Зайберт подчеркнул, что споры между Мадридом и Каталонией могут быть решены только с опорой на испанское законодательство.

"Испания - это демократическое государство, соблюдающее принцип верховенства права, и правительство Германии продолжает придерживаться позиции, согласно которой каталонский конфликт должен быть решен в соответствии с испанскими законами и испанским конституционным правом", - добавил он.

Накануне Пучдемон был задержан полицией Германии на границе с Данией. Ожидается, что в понедельник немецкие судебные власти приступят к рассмотрению вопроса о его выдаче Испании.

Европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании, выдал в прошлую пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена.

В конце октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях. Сообщалось, что Пучдемон с ноября прошлого года находится в Бельгии.