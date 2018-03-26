Минобороны собралось открыть представительство в Лаосе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия и Лаос могут вскоре подписать соглашение об открытии в лаосской столице представительства Минобороны РФ.

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на портале правовой информации, подписание соглашения между Москвой и Вьентьяном поручено Минобороны РФ.

В проекте соглашения между оборонными ведомствами двух стран отмечается, что представительство будет содержать Лаос. "Руководитель представительства поддерживает деловые контакты с руководством Министерства обороны Лаосской Народно-Демократической Республики, оказывает содействие в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества с РФ и является старшим над всеми российскими военными специалистами, находящимися на территории Лаоса",- говорится в проекте документа. В нем отмечается, что сотрудники представительства и члены их семей не будут участвовать в боевых действиях на территории Лаоса.

Документ закрепляет право руководителя российского представителя посещать подразделения Лаоса, которые имеют на вооружении российскую технику.