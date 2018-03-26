Главные новости
В РоссииСотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в КемеровеВ РоссииПожар в Кемерове: что известно на данный моментВ миреСША выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле
Важно
В Кемерове снесут здание сгоревшего торгового центра
В мире

Более 500 мирных жителей покинули в понедельник Восточную Гуту

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Более 520 мирных жителей покинули в понедельник Восточную Гуту по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

"В понедельник по состоянию на 18 часов через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 520 мирных жителей", - сообщили в центре.

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии центра вышли более 114 тысяч человек.

Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что 25 марта из Восточной Гуты были выведены почти 5,5 тысяч боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей, на автобусах их перевезли в провинцию Идлиб. "Всего за двое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 6 441 боевик и член их семей", - заявили в министерстве.

Теги: Восточная Гута, Сирия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Туск объявил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕСТуск объявил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕС
В связи с "делом Скрипаля" Великобританию также поддержали Италия, Ирландия, страны Прибалтики, Польша, Дания, Чехия, Нидерланды, Финляндия и другиеПодробнее
 США выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в СиэтлеСША выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле
Дипломатам дали неделю на то, чтобы покинуть странуПодробнее
 В Польше объявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу РФВ Польше объявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
По данным СМИ, он собирал информацию о деятельности министерства энергетики ПольшиПодробнее
 Почти 100 человек пострадали во время акций протеста в БарселонеПочти 100 человек пострадали во время акций протеста в Барселоне
Массовые акции прошли после задержания в Германии бывшего главы женералитата КаталонииПодробнее
Вероятной причиной пожара в Кемерове назвали неисправную электропроводкуВероятной причиной пожара в Кемерове назвали неисправную электропроводку
Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не являетсяПодробнее
 Молодежь в США вышла на крупнейшую акцию протеста со времен войны во ВьетнамеМолодежь в США вышла на крупнейшую акцию протеста со времен войны во Вьетнаме
Участники акции "Марш за наши жизни" требуют ужесточить контроль за оборотом оружияПодробнее
 Экс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и ЛондономЭкс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и Лондоном
По его словам, контакты на высоком уровне слишком необходимы обеим сторонамПодробнее
 Кортежу Трампа пришлось изменить маршрут из-за протестов во ФлоридеКортежу Трампа пришлось изменить маршрут из-за протестов во Флориде
В акциях за ужесточение контроля над оружием по всей стране принимают участие сотни тысяч человекПодробнее
 СМИ узнали о согласии Трампа на высылку "десятков" российских дипломатовСМИ узнали о согласии Трампа на высылку "десятков" российских дипломатов
В то же время, источники агентства Bloomberg не исключили, что президент может передуматьПодробнее
 Посольство РФ усмотрело признаки разработки боевых отравляющих веществ в ВеликобританииПосольство РФ усмотрело признаки разработки боевых отравляющих веществ в Великобритании
Москва вновь потребовала от Лондона предоставить информацию по "делу Скрипаля" и раскрыть программу производства отравляющих веществПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
На месте пожара в Кемерове8 фото
26 марта
На месте пожара в Кемерове
Пожар в торговом центре в Кемерово6 фото
25 марта
Пожар в торговом центре в Кемерово
Лучшие фото недели10 фото
23 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в КемеровеВ РоссииПожар в Кемерове: что известно на данный моментВ миреСША выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в СиэтлеВ РоссииУмер Сергей МавродиВ РоссииГенпрокуратура поручила проверить все развлекательные центры в странеВ РоссииТрехдневный траур объявлен в Кемеровской области

Литва закрыла въезд для 44 граждан России

"Мегафон" подал в ФАС ходатайство о покупке "Связного"

Российский иллюстратор Олейников удостоен премии Ханса Кристиана Андерсена

Более 500 мирных жителей покинули в понедельник Восточную Гуту

Посол РФ в США сообщил о высылке 12 человек из постпредства РФ при ООН

Режим ЧС ввели в семи муниципальных образованиях Алтайского края из-за подтопления

Карякин сыграл вничью в предпоследнем раунде турнира претендентов

Он вышел на чистое первое место, но его может настичь американец Фабуана, играющий в настоящий момент Подробнее

Скворцова сообщила об улучшении состояния пострадавших при пожаре в Кемерове

Основные очаги пожара в кемеровском торговом центре потушили

В Кемерове снесут здание сгоревшего торгового центра

В Кемерове снесут здание сгоревшего торгового центраГлава МЧС Владимир Пучков поручил подготовить проектное решение по сносу Подробнее

Число госпитализированных после пожара в Кемерове выросло до 13 человек

Опознаны тела 23 погибших на пожаре в Кемерове

Госдеп США заявил о 12 разведчиках среди высланных российских дипломатов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru