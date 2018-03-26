Более 500 мирных жителей покинули в понедельник Восточную Гуту

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Более 520 мирных жителей покинули в понедельник Восточную Гуту по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

"В понедельник по состоянию на 18 часов через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 520 мирных жителей", - сообщили в центре.

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии центра вышли более 114 тысяч человек.

Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что 25 марта из Восточной Гуты были выведены почти 5,5 тысяч боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей, на автобусах их перевезли в провинцию Идлиб. "Всего за двое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 6 441 боевик и член их семей", - заявили в министерстве.