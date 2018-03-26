Мэй заявила об угрозе отравления ядовитым веществом в Солсбери 130 человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери более чем 130 человек могли взаимодействовать с нервно-паралитическим веществом.

"Мы оцениваем, что потенциально более 130 человек могли быть подвержены воздействию нервно-паралитического вещества", - сказала премьер.

Она добавила, что, по полученным данным, Россия якобы в последние десять лет изучала способы транспортировки подобных веществ.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери неизвестным веществом были отравлены работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия обвинения отвергает. В понедельник о высылке российских дипломатов из-за "дела Скрипаля" заявили еще 20 западных стран.