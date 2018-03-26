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Македония вышлет российского дипломата из-за "дела Скрипаля"

Есть обновление от 22:31

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - МИД Македонии в понедельник объявил о высылке российского дипломата в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Министерство иностранных дел хотело бы объявить, что по итогам тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по ЕС и НАТО и в знак солидарности с Соединенным Королевством было решено выслать одного дипломата Российской Федерации из Республики Македония в связи с делом Скрипаля и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - говорится в заявлении МИД Македонии.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери при взаимодействии с нервно-паралитическим веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов.

В понедельник в связи с "делом Скрипаля" дипломатов из РФ выслали еще 20 стран.

Россия обвинения в причастности к отравлению экс-сотрудника спецслужб отвергает.

Теги: Македония
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