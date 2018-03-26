Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Исландия объявила дипломатический бойкот чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, сообщил в понедельник МИД Исландии.

"Исландское правительство в знак солидарности с Великобританией, ее союзниками и партнерами присоединяется к совместной реакции на химическую атаку в Солсбери. Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен. Также лидеры Исландии не будут присутствовать на чемпионате мира в России в этом году", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Ранее из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители страны не поедут на ЧМ-2018. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери неизвестным веществом были отравлены работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за отравление Лондон возложил на Россию и объявил о высылке 23 российских дипломатов. Россия обвинения отвергает. В понедельник о высылке российских дипломатов из-за "дела Скрипаля" заявили еще ряд западных стран.