Сезон ураганов начался в Атлантике

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Субтропический шторм "Альберто" стал первым в сезоне ураганов в Атлантике в 2018 году, он может принести сильные дожди во Флориду, на побережье Мексиканского залива, Кубу и полуостров Юкатан, сообщает в пятницу американский телеканал Fox News.

По прогнозу американских метеорологов, интенсивность сезона в 2018 году будет "средней или немного выше средней".

Ожидается 10-16 тропических штормов, скорость ветра в которых достигнет не менее 62 км/ч.

Сезон ураганов в Атлантике, как правило, начинается в начале лета и длится до первой декады ноября, максимальная активность приходится на период с середины августа по конец октября.