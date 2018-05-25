Москва обвинила следствие в в отклонении данных РФ по делу о крушении Боинга в Донбассе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ расценил действия международной Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе как нежелание всерьез рассматривать предоставленные Россией материалы и свидетельство изначальной идеологической заданности поиска виновных.

"Тот факт, что ССГ обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования и обвинила Россию в причастности к гибели рейса МН17, не дождавшись нашей реакции на них, свидетельствует о нежелании следствия всерьёз рассматривать предоставляемые Российской Федерацией материалы, что лишь еще раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ.

В нем отмечается, что "с момента катастрофы Россия регулярно оказывала нидерландской стороне максимально возможное содействие и настойчиво призывала обеспечить предельную транспарентность процесса расследования"

"В июле 2016 г. голландские эксперты и следователи прокуратуры посетили Москву, провели углубленные консультации с российскими коллегами. Насколько мы знаем, итогами этих встреч нидерландская сторона была удовлетворена. Генеральная прокуратура Российской Федерации всегда оперативно и полно реагировала на поступавшие обращения в рамках процедур оказания правовой помощи. Так, по запросу нидерландской стороны Россия рассекретила и передала следствию технические и конструкторские данные ракет системы "Бук". Также по запросу были предоставлены результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа ракет АО "Концерн

ВКО "Алмаз-Антей", - отмечает представитель МИД РФ.

Тем не менее, по ее словам, "эти материалы были проигнорированы в финальном докладе Совета по вопросам безопасности Нидерландов о технических причинах крушения рейса МН17, а сам он изобиловал нестыковками и неточностями".

"На эти недостатки мы указывали нидерландской стороне, о чем, в частности, было неоднократно заявлено заместителем руководителя Росавиации Олегом Георгиевичем Сторчевым. Российские замечания не были учтены. Не принимаются они во внимание и Совместной следственной группой, работающей под эгидой Национальной прокуратуры Нидерландов", - отмечает Захарова.

Она напомнила, что "в октябре 2016 года Россия направила первичные радиолокационные данные, имеющие критическое значение для расследования, так как их невозможно подделать или изменить. Они полностью исключают возможность пуска сбившей "Боинг" ракеты с территории, подконтрольной ополченцам, на чем в своих выводах настаивает ССГ".

"Реакция голландской стороны на этот наш шаг была крайне запоздалой. По прошествии двух месяцев выяснилось, что ССГ не может расшифровать российские данные. Еще через три месяца голландская прокуратура направила дополнительный запрос с просьбой предоставить их в формате ASTERIX, разработанном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации. В августе 2017 года российские специалисты передали экспертам из Нидерландов программное обеспечение, позволяющее работать с записями российских радаров. Однако еще до завершения изучения данных прозвучали заявления официальных лиц Нидерландов о том, что они могут быть полезны для следствия только с точки зрения подтверждения основной гипотезы об отсутствии второго самолета", - говорится в ответе представителя МИД РФ.

Как напоминает Мария Захарова, "в апреле 2018 году было объявлено, что для изучения переданных Россией необработанных первичных радарных данных ССГ привлекла двух независимых экспертов, которые произвели их анализ и пришли к выводу, что российская радиолокационная станция не смогла "увидеть" ракету из-за ее высокой скорости".

"Специалисты концерна "Алмаз-Антей" аргументированно опровергли данное заключение: российский радар не мог не заметить ракету, если бы она была выпущена из места, на котором упрямо настаивает ССГ, то есть рядом с населенным пунктом Первомайское. Однако ССГ не стала рассматривать альтернативные версии траектории полета ракеты, которые бы противоречили основной рабочей гипотезе. Переданные нами радиолокационные данные, как теперь стало ясно, к делу не приобщены", - говорится в ответе представителя МИД РФ.