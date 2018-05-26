Трамп рассказал о ходе переговоров с КНДР о саммите в Сингапуре 12 июня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - США ведут продуктивные переговоры с КНДР о проведении саммита лидеров двух стран, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о повторном назначении саммита, который, если он состоится, скорее всего, пройдет в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и при необходимости будет продолжен после этой даты", - написал Трамп в твиттере.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

В четверг Белый дом распространил письмо Дональда Трампа, в котором американский лидер сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, заявил, что по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном и видит в них необходимость. Саммит должен был состояться 12 июня в Сингапуре.