Трамп рассказал о ходе переговоров с КНДР о саммите в Сингапуре 12 июня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - США ведут продуктивные переговоры с КНДР о проведении саммита лидеров двух стран, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о повторном назначении саммита, который, если он состоится, скорее всего, пройдет в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и при необходимости будет продолжен после этой даты", - написал Трамп в твиттере.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.