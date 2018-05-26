Тысячи французов вышли на антиправительственные акции по стране

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Многотысячные акции протеста против президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства проходят в субботу в крупных французских городах.

Демонстрации организованы рядом профсоюзов, политических партий и ассоциаций.

По данным организаторов, в Париже, где акция уже началась, соберется около 40 тыс. демонстрантов.

Ранее в субботу поступали данные о 1,2 тыс. демонстрантах в Лионе, 1,9 тыс. в Гренобле и 2 тыс. в Монпелье. По меркам Франции, это - очень немного, так как в крупных городах в прошлом нередко проходили значительно более масштабные акции протеста.

В начале мая в Париже уже проходила акция протеста против социально-экономического политического курса правительства Макрона. Тогда ее организаторы заявили, что в ней участвовали 160 тыс. человек.