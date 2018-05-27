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Умер астронавт НАСА Алан Бин, ставший четвертым человеком на Луне

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Техасе на 87 году жизни скончался астронавт НАСА Алан Бин, ставший четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны, сообщается в субботу на сайте Национального космического агентства США.

Бин был капитаном лунного модуля в составе экипажа "Аполлона-12", полетевшего на Луну в 1969 и совершившего вторую в истории посадку на ее поверхность. Участники экспедиции провели на спутнике 31 час 31 минуту и привезли на Землю для изучения 34 кг почвы и камней, собранных на поверхности спутника.

В 1973 году он руководил экипажем экспедиции "Скайлэб-3" - второго пилотируемого полета на единственную национальную орбитальную станцию США. Астронавты провели там более 58 суток.

В 1981 году Бин уволился из НАСА, полностью посвятив себя своему другому увлечению - живописи. Космос был основной темой его работ.

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Теги: НАСА
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