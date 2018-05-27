В Греции автобус сгорел дотла от удара молнии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Греции междугородний автобус, выполнявший рейс неподалеку от границы с Турцией, загорелся от попадания молнии и сгорел дотла, сообщает в субботу информагентство Associated Press.

Автобус ехал из Александруполиса в Орестиаду, молния ударила в него во время ливня. Как только автобус загорелся, водитель вывел из салона 12 пассажиров и контролера; никто не пострадал.

На место происшествия прибыли шесть пожарных машин, однако к этому моменту от автобуса уже почти ничего не осталось.