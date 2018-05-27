В Киеве задержаны 18 человек за попытку подраться с болельщиками "Ливерпуля"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Полиция Киева предотвратила драку с болельщиками "Ливерпуля" и задержала 18 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

"Возле стадиона представители "Ультрас" пытались спровоцировать драку с болельщиками "Ливерпуля". Задержаны 18 человек", - сказано в сообщении.

Вечером в субботу на стадионе "Олимпийский" в Киеве прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА-2017/18, в результате которого "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.