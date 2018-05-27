СМИ уличили британского депутата в обогащении за счет инвестиций в близкие к Кремлю компании

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Член британского парламента, основатель инвестиционной компании Somerset Capital Management (SCM) Джейкоб Рис-Могг сколотил состояние за счет инвестиций в российские компании, связанные с Кремлем, пишет в воскресенье Daily Mail.

По сведениям газеты, SCM, в частности, приобрела акции как минимум двух российских компаний, занесенных в черный список США, а также некоторых других, находящихся под контролем олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину. В общей сложности российские активы компании составляют 217 млн фунтов стерлингов (почти $300 млн).

В частности, пишет Daily Mail, SCM вложила 84 млн фунтов ($112 млн) в "Яндекс", 44,5 млн фунтов ($59 млн) - в Сбербанк, 16 млн фунтов ($21 млн) - в "Лукойл", 16,7 млн фунтов ($22,3 млн) - в "Новатэк" и почти 50 млн фунтов ($66,2 млн) - в X5 Retail Group.

Издание отмечает, что британская компания не нарушала при этом никаких законов, однако припоминает Рис-Моггу его слова о том, что Лондон не должен иметь дело с Кремлем из-за его предполагаемой причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Будучи последовательным евроскептиком, Рис-Могг неоднократно заявлял о том, что после Brexit британская экономика будет процветать. Однако, как отмечает Daily Mail, SCM, владеющая активами в России, Саудовской Аравии, Южной Корее, Индии и Перу, практически ничего не инвестирует в Великобритании.

Парламентарию принадлежит пятая часть акций SCM, однако он утверждает, что с момента своего избрания в 2010 году не имеет отношения к управлению фондами компании. При этом он продолжает получать гонорар и дивиденды; так, в 2017 году прибыль SCM составила почти $30 млн, что позволило Independent назвать Рис-Могга одним из самых высокооплачиваемых политиков в стране.