Более 300 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Сирии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута возвратились более 300 беженцев, сообщил в воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 219 человек, в Восточную Гуту - 115 человек", - отметил Евтушенко.

Он также сообщил, что, несмотря на установление на всей территории страны режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром зафиксированы случаи нарушений в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Деръа.

Российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования

в провинции Риф Дамаск.

"Успешно выполняют задачи, подготовленные российскими специалистами сирийские инженерно-саперные подразделения. Только за прошедшие сутки в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна проверено 29 зданий, обезврежено 18 мин, 25 снарядов и 46 самодельных взрывных устройств", - отметил Евтушенко.

Представители Центра по примирению враждующих сторон провели мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Сакба. В городе развернута торговля, открыты аптеки. Ведутся работы по восстановлению школы. Возобновлена подача электроэнергии населению. "Для пресечения провокаций и противоправных действий

в населенных пунктах Телль-Биса, Заафарана и Харет-Тукман подразделениями российской военной полицией выставлены наблюдательные посты", - подчеркнул Евтушенко.

Центром по примирению оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Хадар провинции Эль-Кунейтра. Людям передано 445 продовольственных наборов, общий вес гуманитарного груза составил две тонны. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 58 сирийцам, в том числе 37 детям, сообщил Евтушенко.