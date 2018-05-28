Запорожская АЭС подключила блок №2 к энергосистеме после ремонта

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Запорожская атомная электростанция (АЭС) 27 мая в 15:41 по киевскому времени подключила блок №2 к энергосистеме страны после завершения ремонтных работ, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в воскресенье.

"27 мая 2018 года в 15:41 энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта. Ведется набор мощности", - сказано в сообщении компании, обнародованном в воскресенье вечером.

Сообщается, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Как сообщалось, Запорожская АЭС 23 мая в 00:03 по киевскому времени отключила блок №2 от энергосистемы страны для проведения текущего ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По информации Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), блок был отключен для выяснения причины повышения аэрозольной активности под герметической оболочкой реакторной установки.

"При осмотре оборудования в герметической оболочки реакторной установки обнаружен свищ по сварочному соединению на трубопроводе системы аварийного и планового расхолаживания. По предварительной оценке это событие квалифицировано как нарушение категории "П-08" ... уровень по INES - "ниже шкалы/ уровня "0", - говорится в сообщении ГИЯРУ.

Как было отмечено в пресс-службе ГИЯРУ, замечаний к работе технологической защиты не было, радиационное состояние на площадке АЭС не изменилось, физическая защита объекта - в штатном режиме.